جوليا بطرس في تعليق مؤثر على ما يجري في غزة : أين سيختبئون؟

وكتبت جوليا تدوينة مؤثرة عبر انستغرام، الى جانب صورة لـ ام فلسطينية تحتضن ابنها الذي استشهد جراء العدوان، عونتها بـ : "لإسرائيلالحق في الدفاع عن نفسها".

وتابعت جوليا: "هذا العدو الذي اغتصب الأرض والعرض وبنى تاريخه الأسود على القتل والتهجير والإرهاب، عدو أعطي على مدى عقود مرت، الحق لسفك دمائنا، يرتكب الآن إبادة جماعية على أبناء شعبنا في فلسطين، فعن أي حق تتكلمون؟".



وأضافت: "ضمير العالم الحر لن يرحمهم وها هو اليوم يفضح تاريخهم الحافل بالاجرام. ارتكبوا مجزرة في المستشفى المعمداني في غزة وحاولوا التملص من هذه الجريمة، لكن لم يصدقهم أحد من أحرار العالم، ولمن يعلم، ونحن في لبنان نعلم جيدا، انه ليس غرييا عليهم انتهاك القانون الدولي مرارا وتكرارا من دون أن يحاسبهم أحد. ها هم يقتلون المئات من الفلسطينيين الأبرياء المدنيين من أطفال ونساء وآباء يومياً والعالم شاهد على ذلك، فأين سيختبئون؟ من الآن، لن يكونوا هم من يسرد الحكاية. نحن سنسردها وسيسردها معنا كل انسان حر."

وختمت قائلة: "الى شعبنا في فلسطين، نحن بجانبكم. تحتلون قلبي وعقلي ووجداني وحزني وألمي في كل دقيقة. فلسطين لن تموت، القضية لن تموت، الحرية لفلسطين".