أنغام تتلقى رسالة تهـديد بعد مهـاجمتها أفيخاي أدرعي

وفي التفاصيل، نشرت أنغام الرسالة على حسابها الشخصى عبر تطبيق "انستغرام" وعلقت عليها قائلة: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل منى إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وتابعت الفنانة أنغام: "نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

وأضافت أنغام قائلة: "لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذى نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

واستكملت الفنانة المصرية: "وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن صاعداً كل ساعة لا كل عام".

واختتمت أنغام حديثها: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".