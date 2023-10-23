إيمان العاصي تعبر عن غضبها الشديد بسبب التهديدات "الاسرائيلية": أنا هتجنن كفاية

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A post shared by emanelassiofficial (@emanelassiofficial)
A post shared by emanelassiofficial (@emanelassiofficial)
اعلنت الفنانة المصرية دينا الشربيني ، تطوعها مع جميعة الهلال الأحمر المصري، من أجل إعداد وتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالي غزة، وذلك في ظهورها الاول منذ وفاة والدتها الشهر الماضي.
ردت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني على تغريدة للمتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي زعم فيها ان جيش الاحتلال اصاب موقعا في مصر عن طريق الخطأ.
توفيت الإعلامية المصرية ناهد الصباح إثر حادث أليم، دون الكشف عن تفاصيله، حيث تقدم أصدقاؤها ومتابعوها بالتعازي على حسابهم الشخصي.