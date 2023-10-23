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إيمان العاصي تعبر عن غضبها الشديد بسبب التهديدات &quot;الاسرائيلية&quot;: أنا هتجنن كفاية
إيمان العاصي تعبر عن غضبها الشديد بسبب التهديدات "الاسرائيلية": أنا هتجنن كفاية
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إيمان العاصي تعبر عن غضبها الشديد بسبب التهديدات "الاسرائيلية": أنا هتجنن كفاية

فن

2023-10-23 | 04:42
إيمان العاصي تعبر عن غضبها الشديد بسبب التهديدات "الاسرائيلية": أنا هتجنن كفاية
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Aljadeed
إيمان العاصي تعبر عن غضبها الشديد بسبب التهديدات "الاسرائيلية": أنا هتجنن كفاية

عبرت الفنانة المصرية إيمان العاصي عن اندهاشها وغضبها الشديد من مبدأ الاحتلال الإسرائيلي بتحذير المواطنين الفلسطينيين بمستشفى القدس في غزة قبل القصف.

وفي التفاصيل، نشرت إيمان مقطع فيديو وعلقت كاتبة على حسابها عبر "انستغرام": "العدو الصهيوني بتمهل مرضى ودكاترة مستشفى القدس في غزة، ساعة واحدة بس قبل قصفها، يعني بيهددوهم بقصف المستشفى".
وتابعت: "ياناس، أنا هتجنن كفاية كفاااااااية ناقص يجيبوا الأطفال والمدنيين يصفوهم جنب بعض يضربوهم بالصواريخ وبرضه مش هيلاقوا منقذ.... يارب".
 
 

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