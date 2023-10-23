إيمان العاصي تعبر عن غضبها الشديد بسبب التهديدات "الاسرائيلية": أنا هتجنن كفاية

مراسلة "الجديد": لا إصابات حتى اللحظة في مركز الجيش اللبناني وإنما اضرار نتيجة سقوط ما يفوق الـ15 قذيفة على مسافة قريبة جداً منه في خراج بلدة رميش

مراسلة "الجديد": لا إصابات حتى اللحظة في مركز الجيش اللبناني وإنما اضرار نتيجة سقوط ما يفوق الـ15 قذيفة على مسافة قريبة جداً منه في خراج بلدة رميش