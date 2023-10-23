باسم يوسف يوجه رسالة لـ جو بايدن بعد استهداف "اسرائيل" للحدود المصرية: طـفلك الفاسد يُحدث فوضى

وفي التفاصيل، كتب باسم عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام: "لديّ رسالة ودية إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، كاتباً: "مصر لديها الحق في الدفاع عن نفسها، هل هذا خطأ؟"

ونشر باسم صورة للتظاهرات في العديد من البلدان، وعلق كاتباً في رسالته لإسرائيل والرئيس الأميركي جو بايدن: "إسرائيل ضربت اليوم نقطة تفتيش مصرية داخل أراضي سيناء المصرية، يزعمون أنها كانت خطأ، بالطبع. جيش البلاد الأكثر تطوراً في المنطقة والذي يدعمه الأمريكيون لا يمكنه التوجيه، هل تحتاجون إلى رسمة صغيرة أو ذبابة لتوجيه القذيفة؟ أتعلمون، مثل تلك التي تجدها في الحمامات العامة حتى لا تتناثرون على أنفسكم؟ خطأ! صحيح؟ إنه مثل ضرب كنيسة أو مدرسة أو صحفي، أو يجرؤ أحدهم على ضرب مستشفى للهروب بجرأة ويقول بأنه "خطأ"؟".

وأضاف باسم: "انتظر، كان هذا متعمدا... أعلم أنكم دولة شابة، أنا تقريباً في الخمسينات من عمري، وبعض (.....) أقدم من مستوطناتكم معظمها... لماذا لا تنضجوا بعد! العالم يراقبكم".

وتابع: "انظروا إلى تلك الصور... لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل، انتظروا، أنا أتحدث مع الأشخاص الخاطئين، دعوني أتحدث مع والديكم. مرحباً، السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، صغيرك الفاسد يقوم بعمل فوضى ويشير إلى الصغار الآخرين في الصف، احترم ولدك الكذاب، ويرجى #وقف الاعتداء على فلسطين الآن.