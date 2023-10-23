اليسا ترد على منتقدي احيائها حفلا في ظل الحرب على غزة: ما رح نوقّف كرمال كم حدا فاشل

ردت الفنانة اللبنانية اليسا على الهجوم الذي تعرضت له عقب احيائها حفلها الاخير في المانيا، تزامنا مع الاحداث التي تصل في غزة، في حين قام عدد من الفنانين بإلغاء حفلاتهم حدادا على الشهداء.



