اليسا ترد على منتقدي احيائها حفلا في ظل الحرب على غزة: ما رح نوقّف كرمال كم حدا فاشل
ردت الفنانة اللبنانية اليسا على الهجوم الذي تعرضت له عقب احيائها حفلها الاخير في المانيا، تزامنا مع الاحداث التي تصل في غزة، في حين قام عدد من الفنانين بإلغاء حفلاتهم حدادا على الشهداء.
وبعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها اليسا خلال الساعات الماضية، كتبت في منشور عبر "اكس": "يعني إذا المهندس بيوقف الورشة والمحامي بيوقف مرافعة وصاحب المطعم بيوقف خدمة والمصرفي بيوقف تداولات ساعتها منوقّف شغلنا كلنا. بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأنو هيدا شغلنا وهيدي رزقتنا وما رح نوقّف كرمال كم حدا فاشل وفاضي عم يحكي ! ما بقا حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا! نقطة عاالسطر."