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وفاة اعلامية مصرية شهيرة.. من هي؟
وفاة اعلامية مصرية شهيرة.. من هي؟
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وفاة اعلامية مصرية شهيرة.. من هي؟

فن

2023-10-23 | 07:23
وفاة اعلامية مصرية شهيرة.. من هي؟
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Aljadeed
وفاة اعلامية مصرية شهيرة.. من هي؟

توفيت الإعلامية المصرية ناهد الصباح إثر حادث أليم، دون الكشف عن تفاصيله، حيث تقدم أصدقاؤها ومتابعوها بالتعازي على حسابهم الشخصي.

وفي التفاصيل، أعلن عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الحداد على الإعلامية، كما نعى الحساب الرسمي لقناة ماسبيرو الفقيدة باعتبارها من أبرز إعلاميات قطاع الأخبار، وكتب عبر صفحته بموقع الفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وكان آخر ما كتبته الراحلة على صفحتها بموقع الفيس بوك: "صباح الخير.. قولوا يارب.. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا".

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