وفاة اعلامية مصرية شهيرة.. من هي؟

وفي التفاصيل، أعلن عدد من العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الحداد على الإعلامية، كما نعى الحساب الرسمي لقناة ماسبيرو الفقيدة باعتبارها من أبرز إعلاميات قطاع الأخبار، وكتب عبر صفحته بموقع الفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وكان آخر ما كتبته الراحلة على صفحتها بموقع الفيس بوك: "صباح الخير.. قولوا يارب.. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا".