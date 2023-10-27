وائل الدحدوح يواصل عمله بعد وفاة عائلته وما قاله يدمي القلوب

فاجأ مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، المشاهدين بعودته الى الشاشة لينقل الاحداث الحاصلة في فلسطين، بعد أن ارتقى عدد من افراد اسرته بينهم زوجته وابنته وابنه وحفيده، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، مكان سكنهم.



وفي اول اطلالة له، اعتبر وائل الدحدوح أنه لا مفر من الاستمرار بتأدية واجبه في هذه الظروف، قائلا: "هذا ربما من الواجب أن نكون في هذه اللحظات وهذه الساعات التاريخية إن صح التعبير والاستثنائية، ولذلك ما من مفر إلا استمرار القيام بالواجب وحمل هذه الرسالة والقيام بالتغطية بكل مهنية وشفافية رغم كل شيء".

هذا وكانت تصدرت مشاهد حزينة ومقاطع فيديو مبكية المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خسر مراسل الجزيرة وائل الدحدوح عائلته جراء استهداف اسرائيلي.

وفي التفاصيل، كان الدحدوح ينقل رسالته الاعلامية على الهواء عندما علم انه تم استهداف المنطقة التي كانت عائلته قد نزحت اليها، ظنا منها انها آمنة، وفقا لوعود جيش الاحتلال.