تركي آل الشيخ يوجه رسالة لبعض المنتقدين.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، قال في رسالته التي شاركها على حسابه الرسمي عبر الفيسبوك، وقال: "هناك نقطة مهمة اعتقد يجب الاشارة إليها بوضوح وأنا في الفترة الاخيرة لم أتحدث كثيراً لكن اعتقد من المهم الحديث الآن … سنة ١٩٦٧ م عندما أحتُلت دول لم يتوقف أي شيء وعند حرب لبنان لم يتوقف أي شيء وعندما حاربت بلدي ٧ سنوات لم يتوقف فيها شيء".وتابع: "دم السعودي أغلى لدي من أي شيء… عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة … لا أعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة أو اسمي أو اسم موسم الرياض في اي شيء كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر أو وضع آخر".