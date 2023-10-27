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سعر فستان اليسا في حفلها بـ الرياض خيالي
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سعر فستان اليسا في حفلها بـ الرياض خيالي

فن

2023-10-27 | 06:23
سعر فستان اليسا في حفلها بـ الرياض خيالي
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Aljadeed
سعر فستان اليسا في حفلها بـ الرياض خيالي

أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، أمس، حفلا غنائيا مميزا في العاصمة السعودية الرياض، التقت من خلاله جمهورها السعودي بعد غياب، حيث قدمت أجمل اغنياتها التي تنوعت بين الجديدة والقديمة، والرومانسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي راح يردد معها كلمات اغنياتها بحماس شديد.

وقد لفتت اليسا الأنظار بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق الداكن، مع فتحة صدر على شكل "V"، حيث صُمم في الجزء العلوي من المخمل مع تنورة من الساتان واسعة قليلاً؛ وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ سعر فستان اليسا 2195 دولار.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، الا ان اليسا تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المتابعين، بسبب إحياء الحفلات في ظل ما يحصل في فلسطين، إذ اتهمها بعض المتابعين بالانفصال عن الواقع، اذ علقوا بالقول: "ملكة عدم الإحساس.. مش عارفين كيف الها نفس تغني وتعمل حفلات.. فعلا بلا احساس". 
 

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