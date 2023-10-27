زينة مكي تعتذر لجمهورها بعد نشرها صور في المستشفى بسبب مرضها: رح اشرح كل شي قريبا

أقلقت الفنانة اللبنانية زينة الجمهور على صحتها بعد مشاركتها مجموعة صور شعاعية لمنطقتي الرقبة والعمود الفقري من دون الكشف عن تفاصيل، لاسيما وأنها خضعت لعملية في الماضي انطوت على وضع جهاز حديدي لتقويم انحناء ظهرها.

وبسبب تلقيها العديد من الرسائل من متابعين يمرون بنفس حالتها الصحية، أو أجروا عمليات مشابهة للتي أجرتها، قررت زينة توجيه رسالة اعتذار للمتابعين بسبب الخوف الذي سببته لهم، مشددة على أن حالتها ليس بالضرورة أن تكون مشابهة لحالتهم.

وكتبت زينة منشورا توضيحيا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيه: من أسبوع أو أكثر نزّلت صور بالمستشفى وصور شعاعيّة لعمودي الفقري... وشعرت بالمسؤولية من ورا كمية الرسائل يللي وصلتني أغلبيتها من أهل خايفين على أولادهم لأنهم عملوا نفس عمليتي وصاروا خايفين من نتائج العملية.

وتابعت الفنانة اللبنانية: أنا بعتذر لأنه ما كان الوقت مناسب لأشرح شو صار وحتى هلق مش حاسة إنو الوقت مناسب. ولكن تذكروا إنو كل حالة تختلف عن الأخرى... ويللي صار معي الآن مش ضروري يصير مع غيري، وإن شاء الله رح أشرح كل شي قريباً.. الكثير من الحب لكم.