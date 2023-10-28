تامر حسني يدعو للتقرب من الله.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، قال تامر حسني في رسالة على حسابه عبر إنستغرام: "احنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وكتير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا".وكشف الفنان المصري عن سماعه في وقت سابق الكثير من الشيوخ الذين يتحدثون عن ضرورة الاقتراب من الله باعتباره الحل الوحيد للخروج من الظلمات إلى النور.وأضاف: "رحت ماسك القرآن فجأة وفتحته وقلت يا ترى لما أفتح عيني هتيجي على أي آية"، ليقع نظره على آية من سورة الأحزاب تدعو لذكر الله ذكرا كثيرا.وتابع تامر حسني قائلاً: "عندما فتحت القرآن، وجدت هذه الآية تبين لي أنها إشارة واضحة تجعلنا ندرك أهمية التقرب من الله في هذه الأوقات الصعبة. قراءة القرآن لها فضل كبير، ونحن بحاجة إلى زيادة اقترابنا من الله".