نادين نسيب نجيم تعلق على أحداث غـ ـزة الأخيرة: أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ

وفي التفاصيل، قالت على حسابها عبر منصة "إكس": "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ! لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات ! وقصف جوي و بري و بحري ! السماء تمطر نار و صواريخ ! أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هالعدوان و هل مجزرة يلي عم تصير !…

الجدير بالذكر أن خرج قطاع غزة منذ مساء أمس الجمعة عن التغطية بشكل شبه كلي، فقد انقطعت الاتصالات تماماً، وخدمة الإنترنت، وغرقت غزة برمتها في المجهول والظلام، تحت نار القصف الجوي والبري الإسرائيلي المكثف.