محمد عساف يفقد الإتصال بعائلته بعد القصف العنيف على غزة

تعرض قطاع غزة لقصف اسرائيلي عنيف ومكثف ليلة أمس الجمعة، وفي هذا السياق أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف أنه فقد الاتصال بعائلته.

وفي التفاصيل، قال محمد على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "إكس": "انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين. الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع...نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه. وعندنا يقين لا يتزعزع أننا سننتصر على العدو الهمجي".

وكان قد أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أمس الجمعة، انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، في حين أكدت "إسرائيل" توسيع عملياتها البرية الليلة وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.