اليسا ونوال الزغبي وعابد فهد يتضامنون مع فلسطين بعد الغزو البري

خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الاجرام ول الوحشية اللي ع بتصير بغزة ! كيان محتل وقح ، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتببر هل الحرب الماساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء!

الله يكون معكن وينصركم #Gaza_Genocide — Elissa (@elissakh) October 28, 2023 شعب غزة يُباد حَي 💔 ما بقى في كلام ينقال … إرحم شعبك يا الله 🙏#غزة_تستغيث #Gaza pic.twitter.com/0i5WGvoiqa — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) October 28, 2023 المقاومة #الفلسطينة والإبادة الجماعية تمنع إسرائيل من الاجتياح العربي.البداية منذ سبعون عاماً .لهذا؟إسمها القضية الفلسطينية النار تحت الرماد لايعني ان الحرائق قد أخمدت . الويلات في النهاية 😡 — Abed Fahed (@AbedFahed) October 28, 2023

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام مع هذا الحدث، حيث انهالت التغريدات المتضامنة مع فلسطين، معبرين عن حزنهم لما يحصل ومتمنين ان تزول هذه المحنة عن الشعب الفلسطيني.وأبرز المتفاعلين مع ما حصل كانت الفنانة اللبنانية اليسا، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الاجرام والوحشية اللي عم بتصير! كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هالحرب المأساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء! الله يكون معكن وينصركم".بدورها، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، شاركت على حسابها عبر منصة "اكس" مقطع فيديو يظهر عدد من العائلات والنساء والأطفال خلال نزوحهم من أماكن سكنهم الى أماكن اكثر امانا بعد الاجتياح الإسرائيلي للقطاع، وارفقت الفيديو بالتعليق التالي: "الشعب يُباد حَي .. ما بقى في كلام ينقال .. إرحم شعبك يا الله".اما الممثل السوري عابد فهد، فقد كتب في اغريدة على حسابه عبر "اكس": "الفلسطينيون يمنعزن إسرائيل من الاجتياح العربي.. البداية منذ سبعين عاماً .. لهذا؟ إسمها القضية الفلسطينية .. النار تحت الرماد لا يعني ان الحرائق قد أخمدت .. الويلات في النهاية".