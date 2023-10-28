اليسا ونوال الزغبي وعابد فهد يتضامنون مع فلسطين بعد الغزو البري

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام مع هذا الحدث، حيث انهالت التغريدات المتضامنة مع فلسطين، معبرين عن حزنهم لما يحصل ومتمنين ان تزول هذه المحنة عن الشعب الفلسطيني.
وأبرز المتفاعلين مع ما حصل كانت الفنانة اللبنانية اليسا، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الاجرام والوحشية اللي عم بتصير! كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هالحرب المأساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء! الله يكون معكن وينصركم".
بدورها، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، شاركت على حسابها عبر منصة "اكس" مقطع فيديو يظهر عدد من العائلات والنساء والأطفال خلال نزوحهم من أماكن سكنهم الى أماكن اكثر امانا بعد الاجتياح الإسرائيلي للقطاع، وارفقت الفيديو بالتعليق التالي: "الشعب يُباد حَي .. ما بقى في كلام ينقال .. إرحم شعبك يا الله".
اما الممثل السوري عابد فهد، فقد كتب في اغريدة على حسابه عبر "اكس": "الفلسطينيون يمنعزن إسرائيل من الاجتياح العربي.. البداية منذ سبعين عاماً .. لهذا؟ إسمها القضية الفلسطينية .. النار تحت الرماد لا يعني ان الحرائق قد أخمدت .. الويلات في النهاية".