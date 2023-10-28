كارول سماحة: أحداث ٧ أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية "المتصهينة"
علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على المستجدات الحاصلة في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، بعد الغزو الإسرائيلي البري الذي حصل امس، وادى الى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.
وفي تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، كتبت كارول سماحة: "مجازر غزة والجرائم اللي عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من سنين، أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من النازيين".
وتابعت: "وأحداث ٧ أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان.. تحت أعين الجميع وللأبد"، خاتمة كلامها بـ"هاشتاغ": "غزة تستغيث".