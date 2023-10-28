كارول سماحة: أحداث ٧ أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية "المتصهينة"

عاش العالم اجمع في الساعات المتأخرة من ليل أمس، لحظات عصيبة نتيجة المستجدات المحزنة الحاصلة في فلسطين، بعدما قام العدو الإسرائيلي باجتياح القطاع برًا، ما اسفر عن ارتقاء عدد كبير من الأشخاص الى جانب انقطاع التواصل مع اهل القطاع، بعد انقطاع الاتصال والانترنت عن كامل المكان.

