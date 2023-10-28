هكذا تضامن كاظم الساهر مع أحداث غزة الأخيرة

وفي التفاصيل، نشر كاظم الساهر على حسابه الرسمي عبر"إنستغرام"، صورة للعلم الفلسطيني متضمنة عبارة: "لا احتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنا مع أبناء فلسطين"، وأرفقها بتعليق أعلن خلاله تأجيل حفلاته الفنية، مع الإشارة إلى إعادة ثمن البطاقات لأصحابها.

وكتب الساهر: "بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وسلطنة عمان إلى أجل غير مسمى، وستتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين، ويمدهم بالصبر والصمود".