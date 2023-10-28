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هكذا تضامن كاظم الساهر مع أحداث غزة الأخيرة
هكذا تضامن كاظم الساهر مع أحداث غزة الأخيرة
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هكذا تضامن كاظم الساهر مع أحداث غزة الأخيرة

فن

2023-10-28 | 06:22
هكذا تضامن كاظم الساهر مع أحداث غزة الأخيرة
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Aljadeed
هكذا تضامن كاظم الساهر مع أحداث غزة الأخيرة

علّق الفنان العراقي كاظم الساهر جميع حفلاته التي كان من المقرر إقامتها،بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وفي التفاصيل، نشر كاظم الساهر على حسابه الرسمي عبر"إنستغرام"، صورة للعلم الفلسطيني متضمنة عبارة: "لا احتفال وأهلنا تحت القصف، نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنا مع أبناء فلسطين"، وأرفقها بتعليق أعلن خلاله تأجيل حفلاته الفنية، مع الإشارة إلى إعادة ثمن البطاقات لأصحابها.

وكتب الساهر: "بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وسلطنة عمان إلى أجل غير مسمى، وستتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين، ويمدهم بالصبر والصمود".

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