شكران مرتجى تجهش بالبكاء بسبب فلسطين: بعتوها ونحنا شاهدين

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A post shared by Shoukran Mortaja🇵🇸🇸🇾 (@shoukranmortajaofficial)
A post shared by Shoukran Mortaja🇵🇸🇸🇾 (@shoukranmortajaofficial)
علّق الفنان العراقي كاظم الساهر جميع حفلاته التي كان من المقرر إقامتها،بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على المستجدات الحاصلة في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، بعد الغزو الإسرائيلي البري الذي حصل امس، وادى الى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.
عاش العالم اجمع في الساعات المتأخرة من ليل أمس، لحظات عصيبة نتيجة المستجدات المحزنة الحاصلة في فلسطين، بعدما قام العدو الإسرائيلي باجتياح القطاع برًا، ما اسفر عن ارتقاء عدد كبير من الأشخاص الى جانب انقطاع التواصل مع اهل القطاع، بعد انقطاع الاتصال والانترنت عن كامل المكان.