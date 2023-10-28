حسام تحسين بيك يثير الجدل بكلامه عن الفن.. ماذا قال؟

وفي التفاصيل، قال حسام إن الفن في الوقت الراهن تحوّل إلى تجارة، مؤكداً أنه لم يلهث يوماً وراء أي من المجالات الفنية التي يعمل فيها، كالتمثيل وصناعة الموسيقى والكتابة وغيرها.

وكشف في حوار مع صحيفة الراي الكويتية أن وجوده في عالم الفن حصل عن طريق الصدفة، وأن التمثيل، ورغم أن اسمه منتشر بين الناس كممثل، إلا أنه ليس المجال المفضل لديه، بل إنه يفضّل الموسيقى، التي لم يركض وراءها كما لم يركض وراء أي مجال فني عمل فيه.

وعن الصدفة التي قادته إلى الوسط الفني، قال تحسين بيك: "أنا في الأساس لاعب جمباز وتقدمت للعمل في فرقة للرقص الشعبي، الذي كان رائجاً في ذاك الوقت، ومن ثم وجدت نفسي مدرباً في مجال الرقص الشعبي، ومن بعدها انتقلت إلى كتابة كلام الأغاني".