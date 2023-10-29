راغب علامة عن أحداث فلسطين: شو ذنب الطفولة؟!

في حرب الكبار ….. شو ذنب الطفولة!!!!!!!!



يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت.



ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل… — RaghebAlama (@raghebalama) October 28, 2023

وفي تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، قال راغب علامة: "في حرب الكبار .. شو ذنب الطفولة!".وتابع: "يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه، مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".وأضاف راغب علامة: "ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة.. إرحموا الأطفال!!! أوقفوا قتل الأطفال فوراً!!!".وختم تغريدته بالقول: "لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ، إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر.. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".