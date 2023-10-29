الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
راغب علامة عن أحداث فلسطين: شو ذنب الطفولة؟!
راغب علامة عن أحداث فلسطين: شو ذنب الطفولة؟!
A-
A+

راغب علامة عن أحداث فلسطين: شو ذنب الطفولة؟!

فن

2023-10-29 | 04:37
راغب علامة عن أحداث فلسطين: شو ذنب الطفولة؟!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
راغب علامة عن أحداث فلسطين: شو ذنب الطفولة؟!

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على آخر الاحداث والمستجدات الحاصلة في فلسطين، والغزو البري الذي نفّذته إسرائيل على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، بينهم نساء وأطفال.

وفي تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، قال راغب علامة: "في حرب الكبار .. شو ذنب الطفولة!".
وتابع: "يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه، مخلّفاً مجازر إنسانية وويلات مروّعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".
وأضاف راغب علامة: "ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة.. إرحموا الأطفال!!! أوقفوا قتل الأطفال فوراً!!!".
وختم تغريدته بالقول: "لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ، إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر.. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

اقرأ ايضا في فن

حورية فرغلي: لا يمكنني أن أتبنى طفل فلسطيني.. اليكم السبب
09:01

حورية فرغلي: لا يمكنني أن أتبنى طفل فلسطيني.. اليكم السبب

كشفت الفنانة المصرية حوية فرغلي، أنه ليس بمقدورها تبني طفل من أبناء غزة، بعدما اقترح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الفكرة على الفنانين، خلال مؤتمر التضامن مع فلسطين.

09:01

حورية فرغلي: لا يمكنني أن أتبنى طفل فلسطيني.. اليكم السبب

كشفت الفنانة المصرية حوية فرغلي، أنه ليس بمقدورها تبني طفل من أبناء غزة، بعدما اقترح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الفكرة على الفنانين، خلال مؤتمر التضامن مع فلسطين.

انجيلينا جولي عن ما يحصل في غزة : عقاب الجماعي غير مبرر
06:20

انجيلينا جولي عن ما يحصل في غزة : عقاب الجماعي غير مبرر

اعربت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ن غضبها من سياسة ما أسمته "العقاب الجماعي للشعب"، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

06:20

انجيلينا جولي عن ما يحصل في غزة : عقاب الجماعي غير مبرر

اعربت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ن غضبها من سياسة ما أسمته "العقاب الجماعي للشعب"، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

إصابة والدة نادين الراسي بالشلل وهي تبكي بشدة: كنت خسرتها
Play
06:16
Play

إصابة والدة نادين الراسي بالشلل وهي تبكي بشدة: كنت خسرتها

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر يفيد بأن والدتها قد أصيبت بالشلل بعد تعرضها لجلطات متتالية.

06:16

إصابة والدة نادين الراسي بالشلل وهي تبكي بشدة: كنت خسرتها

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر يفيد بأن والدتها قد أصيبت بالشلل بعد تعرضها لجلطات متتالية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023