وفاة نجم مسلسل Friends غرقًا.. إليكم التفاصيل

استفاق العالم اليوم على خبر وفاة الممثل الكندي الأميركي، ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل Friends الكوميدي التلفزيوني الأميركي في التسعينيات.



وبحسب ما ذكرت صحفية "لوس انجلوس تايمز"، فقد توفي ماثيو عن عمر ناهز 54 عامًا، بعدما عُثر عليه في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس أنجلوس.

وكان أشهر دور لعبه ماثيو بيري، هو شخصية "تشاندلر بينج" في مسلسل Friends الذي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم، وشاركه في بطولته كل من جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو وغيرهم.

