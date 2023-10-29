نانسي عجرم برفقة جورجينا رودريغيز و رونالدو في افتتاح موسم لارياض

وتخللت فعاليات اليوم الاول عدد من العروض منها النزال التاريخي بين الملاكم العالمي فرانسيس أنجانو والملاكم البريطاني تايسون فيورين الذي جرى في حلبة أرينا بالرياض.
النزال انتهى بفوز فيوري، ومنحه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الحزام في حفل مميز بالحلبة.
وكان لافتا حضور عدد من النجوم للنزال منهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى جانب العارضة الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز وحبيبها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث شوهد الثلاثة وهم يلتقطون صورة جماعية.
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كشفت الفنانة المصرية حوية فرغلي، أنه ليس بمقدورها تبني طفل من أبناء غزة، بعدما اقترح نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الفكرة على الفنانين، خلال مؤتمر التضامن مع فلسطين.
اعربت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ن غضبها من سياسة ما أسمته "العقاب الجماعي للشعب"، التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.
تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر يفيد بأن والدتها قد أصيبت بالشلل بعد تعرضها لجلطات متتالية.