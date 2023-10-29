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إصابة والدة نادين الراسي بالشلل وهي تبكي بشدة: كنت خسرتها
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إصابة والدة نادين الراسي بالشلل وهي تبكي بشدة: كنت خسرتها

فن

2023-10-29 | 06:16
إصابة والدة نادين الراسي بالشلل وهي تبكي بشدة: كنت خسرتها
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Aljadeed
إصابة والدة نادين الراسي بالشلل وهي تبكي بشدة: كنت خسرتها

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر يفيد بأن والدتها قد أصيبت بالشلل بعد تعرضها لجلطات متتالية.

وفي التفاصيل، نشرت مجلة الجرس خبرا يقول إن السيّدة الهام، والدة الممثلة اللبنانية نادين الراسي، أصيبت بعدّة جلطات متتالية على جهة اليمين، ما استدعي نقلها بوجه السرعة إلى احدى أهم المستشفيات في لبنان، لتشير المجلة الى انها أصيبت بشلل نصفي نتيجة الجلطات المتتالية التي عانت منها.
وتابعت مجلة الجرس خبرها بالإشارة الى ان نادين تهتم حاليًا بوالدتها وتقدّم لها الرعاية والحب والحنان حتى تستعيد وعيها ونشاطها وقوّتها، خصوصا أن الأخيرة تعاني منذ حوالي السنة بعد وفاة ابنها الفنان اللبناني جورج الراسي، وما تبعه من مشاكل جمّة بعد رحيله. 
هذا وأشارت الجرس الى انها تواصلت مع نادين الراسي لمعرفة ما اذا كانت والدتها فعلًا تعاني من ازمة صحية أم لا، لترد الاخيرة مؤكدة الخبر وباكية، وقالت بصوت متقطع وموجوع وخائف: "متكلين خير.. انشالله بترجع احسن.. امي كان ضغطها ٢٤ وكنت خسرتها، جهة الشمال كلها تضررت واصيبت بالشلل.. لكن صلوات الناس لأمي أعادتها للحياة".
وختمت نادين كلامها بالقول: "أمي رح ترجعلي وما رح تتركني.. وانا صرلي اسبوع معها وتحت اجريها".
 

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