انجيلينا جولي عن ما يحصل في غزة : عقاب الجماعي غير مبرر

وقالت انجلينا، سفيرة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقاً، عبر انستغرام، أن "ما حدث في إسرائيل، لا يبرر قصف الأبرياء من المدنيين في غزة".

وتابعت انجيلينا ان المدنيين في غزة "ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الطعام أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود لطلب اللجوء."

وأضافت ، أنها عملت مع اللاجئين لمدة 20 عاماً، لذلك فإن "تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق".

وتابعت: "يبلغ عدد سكان غزة مليوني شخص (نصفهم من الأطفال)، يعيشون تحت حصار شديد منذ عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عقود من النزوح وانعدام الجنسية".

وأشارت إلى أن طشاحنات المساعدات القليلة التي تدخل إلى غزة هي جزء صغير مما هو مطلوب (وكان يتم تسليمها يوميا قبل النزاع)، وتسبب القصف في احتياجات إنسانية جديدة يائسة يوميا."

واضافت: "الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب"، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار باعتبار أن "حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وحياة جميع الناس على مستوى العالم لها أهمية متساوية".

ودعت جولي إلى "القيام بأي شيء يمكن أن يمنع سقوط ضحايا بين المدنيين وينقذ الأرواح". مشيرة إلى أنها "تبرعت لجهود الإغاثة الطبية، عبر دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود التي كانت تتابع تقاريرهم عن كثب".

وقالت إنها قضت الأسابيع الماضية "مريضة وغاضبة بسبب مقتل العديد من المدنيين الأبرياء".