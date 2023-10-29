الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة بطل &quot;الخربة&quot; ونقابة الفنانين السوريين تنعاه بتأثر
وفاة بطل "الخربة" ونقابة الفنانين السوريين تنعاه بتأثر
A-
A+

وفاة بطل "الخربة" ونقابة الفنانين السوريين تنعاه بتأثر

فن

2023-10-29 | 10:38
وفاة بطل "الخربة" ونقابة الفنانين السوريين تنعاه بتأثر
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة بطل "الخربة" ونقابة الفنانين السوريين تنعاه بتأثر

فُجع الوسط الفني السوري والعربي، اليوم، بوفاة الممثل السوري "مشهور خيزران"، بعد مسيرة طويلة من العمل المسرحي والتلفزيوني، حيث قدّم للمشاهد أدوارا متنوعة ومختلفة، حققت نجاحا وانتشارا واسعا وحُفرت في أذهان الجمهور.

وفي التفاصيل، نشر نيرودا خيزران، ابن الفنان الراحل مشهور خيزران، صورة جمعته بوالدته على حسابه عبر فيسبوك، أعلن من خلالها وفاة والده، اذ قال: "بسم الله الرحمن الرحيم .. انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي المرحوم الفنان أبو نيرودا مشهور خيزران"، ليذكر بعدها تفاصيل الدفن.
وختم نيرودا كلامه بالقول: "الله يرحمك يا بيي يا حنون.. الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى.. تقبل التعازي يوم غد الإثنين في منزلي المتواضع".
وانهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن حزنهم لسماع هذا الخبر، متمنين ان يلهم الله عائلة الراحل الصبر والسلوان، وطالبين الرحمة لروح الفنان السوري القدير مشهور خيزران.
من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل السوري الراحل، حيث نشرت صورة له على حسابها عبر فيسبوك، وارفقتها بالتعليق التالي: "نقلا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين.. ننعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير مشهور خيزران.. إن لله وإنا اليه راجعون".
 

اقرأ ايضا في فن

الصحافي الفلسطيني معتز العزايزة ينجو بأعجوبة ويوثق ما حصل
Play Play
11:54
Play

الصحافي الفلسطيني معتز العزايزة ينجو بأعجوبة ويوثق ما حصل

منذ اليوم الأول للاعتداء الاسرائيلي الهمجي على الفلسطينيين، برز الصحفي المستقل معتز عزايزة ، حيث وثق عدد كبير من الاحداث واللقطات الاليمة والموجعة لما يحصل للشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الاول الماضي.

11:54

الصحافي الفلسطيني معتز العزايزة ينجو بأعجوبة ويوثق ما حصل

منذ اليوم الأول للاعتداء الاسرائيلي الهمجي على الفلسطينيين، برز الصحفي المستقل معتز عزايزة ، حيث وثق عدد كبير من الاحداث واللقطات الاليمة والموجعة لما يحصل للشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الاول الماضي.

بسمة وهبة ردًا على منتقدي تحدثها بالعبرية: احدثت انقسامًا بين الإسرائيليين
10:41

بسمة وهبة ردًا على منتقدي تحدثها بالعبرية: احدثت انقسامًا بين الإسرائيليين

انتقدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة السخرية التي تعرضت لها بسبب الرسالة التي وجهتها باللغة العبرية إلى الإسرائيليين، حين طالبتهم بمحاسبة حكومتهم ورئيسها.

10:41

بسمة وهبة ردًا على منتقدي تحدثها بالعبرية: احدثت انقسامًا بين الإسرائيليين

انتقدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة السخرية التي تعرضت لها بسبب الرسالة التي وجهتها باللغة العبرية إلى الإسرائيليين، حين طالبتهم بمحاسبة حكومتهم ورئيسها.

عارضة أزياء شهيرة حامل جثة هامدة في ثلاجة منزلها
10:29

عارضة أزياء شهيرة حامل جثة هامدة في ثلاجة منزلها

وُجدت عارضة الأزياء ماليسا موني، البالغة من العمر 31 عامًا، جثة هامدة، مقيدة في ثلاجة منزلها.

10:29

عارضة أزياء شهيرة حامل جثة هامدة في ثلاجة منزلها

وُجدت عارضة الأزياء ماليسا موني، البالغة من العمر 31 عامًا، جثة هامدة، مقيدة في ثلاجة منزلها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023