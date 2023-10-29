وفاة بطل "الخربة" ونقابة الفنانين السوريين تنعاه بتأثر

وفي التفاصيل، نشر نيرودا خيزران، ابن الفنان الراحل مشهور خيزران، صورة جمعته بوالدته على حسابه عبر فيسبوك، أعلن من خلالها وفاة والده، اذ قال: "بسم الله الرحمن الرحيم .. انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي المرحوم الفنان أبو نيرودا مشهور خيزران"، ليذكر بعدها تفاصيل الدفن.وختم نيرودا كلامه بالقول: "الله يرحمك يا بيي يا حنون.. الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى.. تقبل التعازي يوم غد الإثنين في منزلي المتواضع".وانهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن حزنهم لسماع هذا الخبر، متمنين ان يلهم الله عائلة الراحل الصبر والسلوان، وطالبين الرحمة لروح الفنان السوري القدير مشهور خيزران.من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل السوري الراحل، حيث نشرت صورة له على حسابها عبر فيسبوك، وارفقتها بالتعليق التالي: "نقلا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين.. ننعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير مشهور خيزران.. إن لله وإنا اليه راجعون".