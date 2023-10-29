الصحافي الفلسطيني معتز العزايزة ينجو بأعجوبة ويوثق ما حصل
منذ اليوم الأول للاعتداء الاسرائيلي الهمجي على الفلسطينيين، برز الصحفي المستقل معتز عزايزة ، حيث وثق عدد كبير من الاحداث واللقطات الاليمة والموجعة لما يحصل للشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الاول الماضي.
وبالرغم من اللحظات المبكية التي مر بها معتز حتى اليوم، منها خسارته لـ 15 شخصا من افراد أسرته بعد استهادف الحي الذي كان يقطنه، الا انه اصر على استكمال مهمته الصحفية وتصوير كل ما يمكن تصويره لتوثيق ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.
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