الصحافي الفلسطيني معتز العزايزة ينجو بأعجوبة ويوثق ما حصل

وبالرغم من اللحظات المبكية التي مر بها معتز حتى اليوم، منها خسارته لـ 15 شخصا من افراد أسرته بعد استهادف الحي الذي كان يقطنه، الا انه اصر على استكمال مهمته الصحفية وتصوير كل ما يمكن تصويره لتوثيق ما يرتكبه العدو الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.

اليكم المزيد في التقرير المرفق