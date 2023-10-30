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هل تراجعت بيلا حديد عن دعمها للقضية الفلسطينية؟
هل تراجعت بيلا حديد عن دعمها للقضية الفلسطينية؟
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هل تراجعت بيلا حديد عن دعمها للقضية الفلسطينية؟

فن

2023-10-30 | 05:00
هل تراجعت بيلا حديد عن دعمها للقضية الفلسطينية؟
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Aljadeed
هل تراجعت بيلا حديد عن دعمها للقضية الفلسطينية؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد وأثار حالة من الجدل لدى الجمهور.

وفي التفاصيل، ظهرت فيه وهي تعرب عن دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام من دعمها ووقوفها إلى جانب أهالي قطاع غزة في ظل ما يعانونه من إبادة جماعية!

ووكانت بيلا في الفيديو واقفة على خشبة المسرح أثناء إلقائها خطابًا في أحد المؤتمرات، وقالت: "مرحبًا، أنا بيلا حديد، في السابع من أكتوبر 2023، واجهت إسرائيل هجمة مأساوية من قبل حماس، لا أستطيع التزام الصمت إزاء ذلك.. أنا اعتذر عن تصريحاتي السابقة، هذه الفاجعة فتحت عيني للألم الداخلي، وأنا أقف في صف إسرائيل ضد الإرهاب".

وأضافت: "لقد قضيت وقتي في دراسة السياق التاريخي الحقيقي، والآن بموقف واضح أتمنى أن نتشارك في حوار بنّاء للمضي قدمًا".

واتضح لاحقا أن الأمر ما هو إلا فيديو تم انشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

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