تامر حسني يدعم طليقته بسمة بوسيل وهي ترد على طريقتها

وفي التفاصيل، نشرت بسمة مقطعا مصورا علىحسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، وظهرت خلاله وهي تُعيد تقديم أغنية "عطونا الطفولة" للفنانة ريمي بندلي بصوتها، معلقة: "ما أبشع العالم في أعينهم!، عالم جرد من انسانيته ومبادئه، ولكن الله حق، سامحينا في فلسطين، لم نفعل شيئا إلا ذرف الدموع".

وأعرب تامر حسني عن إعجابه بتصرف وغناء بسمة، معلقا على الفيديو ذاته: "أحسنتي أحسنتي يا بسمة، يا رب احفظ أطفال غزة وأهل غزة العزة أهل غزة الشرفاء الأبرياء، قلوبنا تبكي بحرقة عليكي يا غزة يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك يارب معجزة من عندك".

بدورها، ردت بسمة على تعليق طليقها حسني، قائلة: "يا رب يا تيمو يا رب بجد تحصل معجزة من رب العالمين وكل دا يخلص".