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فنان مصري يكشف تعرضه للسرقة من مدير أعماله
فنان مصري يكشف تعرضه للسرقة من مدير أعماله
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فنان مصري يكشف تعرضه للسرقة من مدير أعماله

فن

2023-10-30 | 06:37
فنان مصري يكشف تعرضه للسرقة من مدير أعماله
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Aljadeed
فنان مصري يكشف تعرضه للسرقة من مدير أعماله

أعلن الموسيقار المصري حلمي بكر، ​تفاصيل سرقة 100 ألف دولار أميركي من حسابه البنكي أثناء فترة مرضه، متهماً مدير أعماله وأحد موظفي البنك الذي يتعامل معه في الواقعة.

وفي التفاصيل، قال حلمي بكر إنه تلقى 100 ألف دولار من إحدى جهات العمل من خارج مصر، في شهر آذار الماضي، وكان آنذاك يرقد على سرير الشفاء.

وتابع أن مدير أعماله ومدير أحد البنوك التي يتعامل معها بشكل دائم، زاروه في منزله للانتهاء مـن الإجراءات القانونية من أجل إضافة المبلغ المالي في حسابه الشخصي.

واتهم حلمي بكر، مدير أعماله وموظف البنك - الذي لم يكن يعلم سوء نيته - بالحصول على توقيعه لتحويل الأموال على صورة شهادات بنكية، مشيراً إلى أنهما استغلا مرضه وكانا يتوقعان وفاته قبل اكتشافهما.

وأشار إلى أنه اكتشف السطو على أمواله عندما طالب بقيمة الفوائد على شهاداته البنكية؛ لكن البنك أخبره أن المبلغ تم تحويله بالكامل لحساب مدير أعماله، وفق إجراءات سليمة.

 

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