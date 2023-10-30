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تفاصيل جديدة حول وفاة نجم مسلسل &quot;فريندز&quot; ماثيو بيري
تفاصيل جديدة حول وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري
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تفاصيل جديدة حول وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

فن

2023-10-30 | 06:45
تفاصيل جديدة حول وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري
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Aljadeed
تفاصيل جديدة حول وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري

لا يزال خبر وفاة النجم الأمريكي ماثيو بيري عن عمر ناهز الـ 54 عاماً ، يتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة انه اشتهر بدور تشاندلر بينج في المسلسل التلفزيوني الشهير فريندز.

وفي التفاصيل، رصدت عدسات الصحافيين وقوف سيارة الطب الشرعي أمام منزل الراحل، حيث كان يتم التحضير لنقل جثمانه، لكن فريق التحقيق عثر على أدوية مضادة للاكتئاب وحبوب مضادة للقلق في منزله.

وقال مصدر في إنفاذ القانون لشبكة CNN، إن الشرطة في لوس أنجلوس تحقق في وفاة بيري، مشيرة إلى أنه لا يوجد حالياً أي شبهة جنائية، لكن الحادث لا يزال قيد التحقيق من قبل قسم جرائم السرقة والقتل بقسم شرطة لوس أنجلوس.

وكان قد نُقل جثمان النجم الأميركي ماثيو بيري من منزله في لوس أنجلوس، إلى سيارة الطب الشرعي بحضور والديه، وذلك بعد أن فارق الحياة بشكل مفاجئ، السبت 28 أكتوبر.

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