صورة جديدة لـ نادين نسيب نجيم مع ولديها.. ما قالته لهما مؤثر

وفي التفاصيل،أرفقت نادين الصورة بالتعليق التالي: "مع اصدقائي الحقيقيين.. يا رب تحمي ولادي وتخلينا عطول لبعض".

وتمنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي للثلاثي، الذين بدا عليهم الانسجام والحب، كل الخير، فعلَّقت إحداهن: "الله يحميلك ياهن وتشوفين بأعلى المراتب ويخليكي فوق راسن كل العمر".

وكانت قد اعتذرت نادين نسي نجيم من جمهورها، مُشيرة إلى إنها مضطرة لاستكمال أعمالها المتعاقدة عليها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، مشددة على مواصلة دعمها لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية.