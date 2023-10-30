ليلى علوي تكشف عن أمنيتها لأول مرة.. ما علاقة فلسطين؟

وفي التفاصيل، أوضحت ليلى في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامية ريا أبي راشد، أهمية طرح فيلم يتناول حكاية نضال الشعب الفلسطيني، وأن يتم الترويج له ودعمه لكي يصل إلى العالمية، وقالت: "نفسي أشارك بأي حاجة سواء بالفكرة أو البحث، لأنه من الضروري إنتاج فيلم يصل للعالمية، ويشرح حقيقة ما يجري، لأن معظم الحكومات العالمية، تخفي الحقيقة عن شعوبها، الذين على ما يبدو اكتشفوا هذه المرة حق الفلسطينين بالعيش بسلام، ولذلك خرجوا متأثرين خلال بضع مظاهرات تجوب العالم حالياً".

ووجهت الفنانة المصرية ليلى علوي الشكر للأشخاص الذين يرون الحقيقة بعيداً عن تزييف الحكومات الغربية لها، ويعبرون عن رأيهم دون وجود أي هاجس خوف بحسب تعبيرها.