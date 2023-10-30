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بطلة مسلسل كريستال تفجع بوفاة شقيقها
بطلة مسلسل كريستال تفجع بوفاة شقيقها
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بطلة مسلسل كريستال تفجع بوفاة شقيقها

فن

2023-10-30 | 09:16
بطلة مسلسل كريستال تفجع بوفاة شقيقها
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Aljadeed
بطلة مسلسل كريستال تفجع بوفاة شقيقها

توفي شقيق الفنانة السورية صباح بركات الحاج محمد لطفي بركات، واصفة رحيله بأنه "أدمى قلبها".

وفي التفاصيل، نشرت بطلة مسلسل كريستال صباح بركات على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، صورة لورقة النعي التي أوضحت خلالها أنه سيشيع جثمانه من مشفى "يافا" ليصلى عليه في جامع الأكرم، ثم يوارى الثرى في مقبرة "الدحداح"، وعلقت بالقول: "رحيلك أدمى قلبي يا أخي".

وذكرت نقابة الفنانين في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن شقيق الفنانة صباح توفي إثر حادث سير أليم في دمشق، معلقة: "‏تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة صباح بركات بوفاة شقيقها اثر حادث سير إنا لله و إنا إليه راجعون‏". وتلقت الفنانة صباح رسائل التعازي والمواساة من زملائها الفنانين، وكذلك جمهورها، آملين لها الصبر على فراقها.

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