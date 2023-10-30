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فارس اسكندر ضيف &quot;بودكاست عالجديد&quot; الليلة
فارس اسكندر ضيف "بودكاست عالجديد" الليلة
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فارس اسكندر ضيف "بودكاست عالجديد" الليلة

فن

2023-10-30 | 13:09
فارس اسكندر ضيف "بودكاست عالجديد" الليلة
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Aljadeed
فارس اسكندر ضيف "بودكاست عالجديد" الليلة

يحل الشاعر والملحن اللبناني فارس اسكندر، ضيفا مع الإعلامية ياسمين بوذياب في "بودكاست عالجديد"، عند التاسعة مساءً على قناة "الجديد فن" عبر يوتيوب، في حلقة مليئة بالتصريحات الجريئة والقوية، التي اشتهر بها فارس اسكندر.

تحدث بداية عن طفولته وعلاقته بعائلته ولا سيما والده الفنان اللبناني محمد اسكندر، حيث انتقد التربية الحديثة المعتمدة من قبل بعض الأهالي حاليا، واكد انه مع التربية القديمة كون هذه الطريقة الوحيدة لان يُصقل بها الطفل ويكون انسانا مسؤولا وقويا في المستقبل.
كشف فارس اسكندر عن وصية والده محمد اسكندر له، وكذلك السبب خلف بقائه "أعزب" حتى اليوم، كما اكد انه "ذكوري وشرقي متعصب"، وانه يكره الامرأة المسترجلة او الشاب الذي تطغى عليه حركات الانوثة، ليبدي بالمقابل رأيه بالمـ ـثليين ويؤكد أنه ضد حقوقهم لأنهم حالات شـ  ـاذة في المجتمع.
هذا وكان من الطبيعي التطرق لما يحصل في فلسطين اليوم، حيث اكد فارس اسكندر ان القضية الفلسطينية هي "قضيتنا المركزية الأبدية"، بحسب تعبيره، ليهاجم من بعدها جميع الفنانين الذين تخاذلوا عن اشهار دعمهم.
 

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