بعد تعرضه لحادث سير.. النقابة تتحدث عن حالة مصطفى كامل الصحية
كشف الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب مصطفى كامل بصحة جيدة، نافياً الأخبار التي انتشرت عن معاناته من أضرار جسدية ناجمة عن حادث السير الذي تعرض له.
وفي التفاصيل، لفت حلمي عبد الباقي في تصريحات لصحف محلية، إلى أن مصطفى كامل بصحة جيدة وهو موجود حالياً في منزله ومع عائلته.
جاء كلام عبد الباقي بعد ساعات من نشر مصطفى كامل صورا خاصة بالحادث الذي تعرض له، مسلطاً الضوء على الخسائر المادية التي اقتصرت على السيارة التي كان يستقلها، وعلق: "الحمدلله، قدّر الله وما شاء فعل".