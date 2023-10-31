بعد تعرضه لحادث سير.. النقابة تتحدث عن حالة مصطفى كامل الصحية

وفي التفاصيل، لفت حلمي عبد الباقي في تصريحات لصحف محلية، إلى أن مصطفى كامل بصحة جيدة وهو موجود حالياً في منزله ومع عائلته.جاء كلام عبد الباقي بعد ساعات من نشر مصطفى كامل صورا خاصة بالحادث الذي تعرض له، مسلطاً الضوء على الخسائر المادية التي اقتصرت على السيارة التي كان يستقلها، وعلق: "الحمدلله، قدّر الله وما شاء فعل".