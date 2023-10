سيلينا غوميز تعلق على أحداث غزة الأخيرة.. هذا ما قالته

كشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي وسط العنف الذي يشهده العالم، على حد تعبيرها.

وفي التفاصيل، أعلنت بطلة مسلسل "The Only Murders In the Building" على حسابها عبر "إنستغرام" عن شعور الرعب الذي ينتابها عند مشاهدة وقراءة الأخبار المنتشرة في الأسابيع الأخيرة، لافتةً إلى أنها ستبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.

وكتب سيلينا غوميز في منشور مطوّل: لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم. إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة هو أمر مروع.

وأضافت: نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد.