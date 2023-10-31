درة تتحدث عن خوف تعاني منه لأول مرة.. هذا ما قالته

وفي الفاصيل، قالت درة أثناء ظهورها في برنامج "الممر" إن خوفها لا يعني أنها تخاف من التقدم بالسن، بل تعتبره مرحلة ضرورية يجب على الإنسان أن يمر بها، مشيرة إلى أنها ستكون لطيفة في حال كانت محاطة بالأشخاص المحبين والمقربين منها.

وتابعت درة: "أحب أن أكون مسؤولة عن نفسي طوال حياتي، ولا أحب أن يحمل الناس مسؤوليتي، لذلك أتمنى أن أنعم بالصحة والعافية لآخر لحظة في الحياة".

في سياق آخر، أكدت درة أنها تتمتع بذكاء ويقظة كبيرين يجعلانها شخصية مخيفة لدى الناس، إذ يمكنها فهم تفكيرهم بشكل عام من تصرفاتهم البسيطة.