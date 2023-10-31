نوال الزغبي تنتقد ميريام فارس بعدما قارنت نفسها بالسيدة فيروز : تخطت العالمية

وفي التفاصيل، تسببت نوال الزغبي ببلبلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن ميريام في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش.

خلال الحلقة، طرح هشام سؤالًا على نوال خيّرها فيه بين الفنانتين هيفاء وهبي وميريام فارس، كبديل للفنانة نانسي عجرم في حفل تريو نايت.

فأجابت نوال: "ميريام فارس تخطَّت المحلية وصارت في مصاف فنانات عالميات مثل ويتني هيوستن وسيلين ديون وفيروز"، لتتوقف قليلًا وتقول لذا اختار هيفاء وهبي".

تصريح نوال اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتبر البعض انها سخرت من ميريام وأهانتها، في حين دافع آخرون عنها وقالوا إنها قصدت أن تمتدحها.

من جهتها، لم يصدر عن ميريام فارس اي تعليق حتى الآن، ما جعل البعض يرجح انها قررت عدم الرد.