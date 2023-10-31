تعرض نادين الراسي للضرب من شقيقها سابستيان أمام والدتها المريضة.. صور توثق ما حصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة اللبنانية نادين الراسي، توثق تعرضها للضرب المبرح.

وفي التفاصيل، أفادت "الجرس" عن تعرّض نادين الراسي لضرب مبرح من شقيقها الأصغر سابستيان داخل مستشفى (رزق) وأمام والدتها التي تعاني من شلل نصفي ومن وضع صحي غير مستقر كثيرًا.

وأضافت مصادر خاصة من المستشفى لـ "الجرس" ما حدث، حيث جاءت نادين مع والدها وشقيقتها راشيل الى المستشفى، بدأ الأشكال بالصراخ لكن نادين تفاجأت بشقيقها الاصغر حيث رماها ارضًا وبدأ بضربها.

وتابعت المصادر أن نادين لم تمد يدها على المعتدي بل اكتفت بجملة فيها صرخة: (عم بتمد ايدك عليي)؟ ومن ثم خرجت من الغرفة مستغربة ما حصل.

ونُقلت نادين الراسي الى قسم الطواريء للعلاج بعدما اصيبت بكدمات بالغة وتعرضت لانهيار نفسي كبير. كما وصلت فرقة من قوى الأمن للتحقيق في ملابسات الاشكال والحادثة، حيث كانت نادين تبكي بشدّة بسبب ما حصل.