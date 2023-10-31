أول تعليق من نادين الراسي بعد تعرضها للضـرب من شقيقها وهذا ما كشفته عن حالتها الصحية

طمأنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الجمهور عن وضعها الصحي بعدما تعرض لها شقيقها الأصغر سابستيان داخل مستشفى (رزق) وأمام والدتها التي تعاني من شلل نصفي ومن وضع صحي غير مستقر كثيرًا.