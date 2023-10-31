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وفاة اعلامية مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض
وفاة اعلامية مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض
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وفاة اعلامية مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

فن

2023-10-31 | 11:22
وفاة اعلامية مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة اعلامية مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

غيب الموت الإعلامية المصرية سارة حسن، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي عانت منه بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من حياتها.

وفي التفاصيل، أعلن الإعلامي سامي عبد الراضي عن وفاة سارة بكلمات مؤثرة، وكتب عبر "فيسبوك": "قبل قليل وبعد صراع عامين مع المرض اللعين، فاضت روح أختي الغالية وزميلتي  وصديقتي الجدعة المذيعة سارة حسن، بالدموع تواصل معي والدها اللواء محمد حسن ودون مقدمات "ايوه يا سامي، سارة ماتت".
وتمنى بدوره عبد الراضي الرحمة والمغفرة لسارة، وأن يجعل الله صبرها ورضاها أثناء مرحلة مرضها في ميزان حسناتها.
وقال إن جنازة سارة شيعت من مسجد السلام في مدينة نصر، ليتم الدفن بعدها بمقابر الأسرة مباشرة، وتستقبل أسرتها العزاء في فقيدتهم الأربعاء في قاعة الصفا بمسجد المشير.
 

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