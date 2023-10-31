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كارثة مخيم جباليا في فلسطين تهز القلوب.. محمد عساف و معتصم النهار و شكران مرتجى وغيرهم يعبرون عن غضبهم
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كارثة مخيم جباليا في فلسطين تهز القلوب.. محمد عساف و معتصم النهار و شكران مرتجى وغيرهم يعبرون عن غضبهم

فن

2023-10-31 | 12:51
كارثة مخيم جباليا في فلسطين تهز القلوب.. محمد عساف و معتصم النهار و شكران مرتجى وغيرهم يعبرون عن غضبهم
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Aljadeed
كارثة مخيم جباليا في فلسطين تهز القلوب.. محمد عساف و معتصم النهار و شكران مرتجى وغيرهم يعبرون عن غضبهم

مع استمرار العدوان على قطاع غزة في فلسطين للاسبوع الرابع على التوالي يستمر الفلسطينيون بتلقي ضربات الغدر المأساوية بحق الانسانية من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

مأساة جديدة وقعت اليوم، اذ أفادت وزارة الصحة في القطاع أن حصيلة غارات الإحتلال على مخيم جباليا تجاوزت 400 شهيد وجريح وأن كثير من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان أن مأساة كبيرة حدثت في مخيم جباليا الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.
وقالوا أن مربعاً سكنياً تم تدميره بشكل كامل.

بهذا السياق، سارع عدد من الفنانين الى استنكار ما حصل و الاعلان عن غضبهم الكبير من هذا الاعتداء.

اذ نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف، مقطع فيديو وثق قساوة المشهد و كتب في تعليق: "حي كامل دمره الاحتلال على رؤوس ساكنيه في معسكر جباليا المكتظ بالسكان".

من جهتها، كتبت الفنانة الاردنية نداء شرارة، في تعليق على فيديو نشرته: "لا حول ولا قوة الا بالله حرام اللي بصير وين العالم ليش ما حدا عم يعمل شي.. يا رب شكوانا الك ما النا غيرك؟ انصرهم يا رب هون عليهم .. ارحم شهدائهم خفف مصابهم وصبر قلوبهم."

اما الممثلة السورية شكران مرتجى، فأعادت نشر منشورا عبر انستغرام جاء فيه: "لا تمل الحديث عنهم ولا تعتاد المشهد الوضع يزداد سوءًا".

من جهته، كتب الاعلامي اللبناني نيشان: " في هذه اللحظات، مجازر تُقتَرَف في جباليا ! هذا الطفل يمسك يدَ أُختِه وذاك يصرخ: "بَدّي ماما"! عذابات الاطفال لا يَتَحَمَّلها قلب! هذا ليس عَدْلًا! "

اما الممثل السوري معتصم النهار فنشر عبر منصة "اكس" صورة مبكية لوالد يحمل ولده الشهيد في السيارة و كتبت في تعليق: " مافي تعليق ما ضل حكي القتل بكل مكان والأرواح صارت رخيصة.."

 

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