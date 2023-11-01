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تسريب فيديو لـ نادين الراسي من المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها
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تسريب فيديو لـ نادين الراسي من المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها

فن

2023-11-01 | 05:59
تسريب فيديو لـ نادين الراسي من المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها
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Aljadeed
تسريب فيديو لـ نادين الراسي من المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها

اثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر عن تعرضها للضرب من قبل شقيقها سيباستيان، من دون الكشف عن الأسباب.

الجديد في الموضوع هو مقطع فيديو نشرته صفحة مجلة الجرس، على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه نادين في المستشفى وهي منهارة بشكل كامل، وتصرخ مطالبة بمحاسبة شقيقها، لتنشر بعدها صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "تعيش بسعادة عندما لا تعرف كل شيء".

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