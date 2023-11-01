تسريب فيديو لـ نادين الراسي من المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها

اثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، في الساعات القليلة الماضية، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر عن تعرضها للضرب من قبل شقيقها سيباستيان، من دون الكشف عن الأسباب.

