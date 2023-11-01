تسريب فيديو لـ نادين الراسي من المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها

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A post shared by مجلة الجرس (@aljarasmagazine)
A post shared by مجلة الجرس (@aljarasmagazine)
كتبت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، رسالة غامضة توجّهت من خلالها الى متابعيها.
عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن اعجابها بالممثلة اللبنانية باميلا الكيك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "كريستال"، الذي عرض مؤخرا.
أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف، عن تفاصيل لقائه الثاني بالإعلامي الأميركي بيرس مورغان، كاشفاً عن موعد بثّ اللقاء والذي سيكون اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني.