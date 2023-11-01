صفاء سلطان تتعرض للتهديد بسبب دعمها للقضية الفلسطينية : ما عم نام

واشارت صفاء انها غير قادرة على النوم بسبب المشاهد الفظيعة التي تراها يوميا والتي توثق الاجرام الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

وقالت صفاء انها تشعر بالخوف إزاء ما ستعانيه البلاد العربية، قائلة: "أنا مش بنام حرفيًّا وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان، من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله هنعمل ايه".

كما كشفت تعرضها للتهديد بإقفال حسابها في "إنستغرام"؛ نظرًا لدعمها الكبير للقضية الفلسطينية، مشيرة الى انها ستستمر بدعمها غير مبالية بالتهديدات.

من جهة اخرى، انتقدت صفاء كل من يخاف على حسابه من الإغلاق بسبب دعمه لفلسطين، قائلة: "في ناس خايفة على حسابها يتقفل وفي أرواح بتزهق". كما استنكرت سكوت بعض الفنانين، قائلة: "عتبي على الفنانين اللي اختاروا الصمت لأننا فنانين محملين برسايل".





