الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
باسم يوسف يكشف تفاصيل لقائه الثاني مع بيرس مورغان
باسم يوسف يكشف تفاصيل لقائه الثاني مع بيرس مورغان
A-
A+

باسم يوسف يكشف تفاصيل لقائه الثاني مع بيرس مورغان

فن

2023-11-01 | 08:27
باسم يوسف يكشف تفاصيل لقائه الثاني مع بيرس مورغان
العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسم يوسف يكشف تفاصيل لقائه الثاني مع بيرس مورغان

أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف، عن تفاصيل لقائه الثاني بالإعلامي الأميركي بيرس مورغان، كاشفاً عن موعد بثّ اللقاء والذي سيكون اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني.

وفي التفاصيل، نشر باسم يوسف على حسابه عبر "انستغرام"، مجموعة صور من اللقاء المنتظر، وعلّق عليها قائلاً: "حوار هادي وطويل عن مشكلة معقدة جداً، بعيد عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات". 
وتابع: "محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق... أتمنى إنه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي".
اما عن موعد إذاعة الحلقة، قال باسم: "أعتقد الحلقة حتتذاع بكرا".
يُذكر أن لقاء باسم يوسف وبيرس مورغان الاول نال إعجاب الكثير من المشاهدين حول العالم، حيث حققت الحلقة أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ برنامجه، وذكر في تغريدة سابقة عبر منصة "تويتر" أن الحلقة حصدت 15 مليون مشاهدة حتى الآن، ما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدةً في برنامجه "بيرس بدون رقابة".

اقرأ ايضا في فن

رسالة غامضة من غادة عبد الرازق تثير قلق المتابعين
10:27

رسالة غامضة من غادة عبد الرازق تثير قلق المتابعين

كتبت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، رسالة غامضة توجّهت من خلالها الى متابعيها.

10:27

رسالة غامضة من غادة عبد الرازق تثير قلق المتابعين

كتبت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، رسالة غامضة توجّهت من خلالها الى متابعيها.

فجر السعيد تطالب جميع الممثلات العربيات بالاعتزال والسبب؟
08:54

فجر السعيد تطالب جميع الممثلات العربيات بالاعتزال والسبب؟

عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن اعجابها بالممثلة اللبنانية باميلا الكيك بعد النجاح الكبير الذي حققته ​في مسلسل "كريستال"، الذي عرض مؤخرا.

08:54

فجر السعيد تطالب جميع الممثلات العربيات بالاعتزال والسبب؟

عبرت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن اعجابها بالممثلة اللبنانية باميلا الكيك بعد النجاح الكبير الذي حققته ​في مسلسل "كريستال"، الذي عرض مؤخرا.

محمد رمضان يرد على طفلات فلسطينيات وجهن اليه رسالة مؤثرة
08:17

محمد رمضان يرد على طفلات فلسطينيات وجهن اليه رسالة مؤثرة

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علق من خلاله على فيديو لطفلات فلسطينيات من قطاع غزة اشدن بمواقفه المناصرة للقضية.

08:17

محمد رمضان يرد على طفلات فلسطينيات وجهن اليه رسالة مؤثرة

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علق من خلاله على فيديو لطفلات فلسطينيات من قطاع غزة اشدن بمواقفه المناصرة للقضية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023