باسم يوسف يكشف تفاصيل لقائه الثاني مع بيرس مورغان

أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف، عن تفاصيل لقائه الثاني بالإعلامي الأميركي بيرس مورغان، كاشفاً عن موعد بثّ اللقاء والذي سيكون اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني.



وفي التفاصيل، نشر باسم يوسف على حسابه عبر "انستغرام"، مجموعة صور من اللقاء المنتظر، وعلّق عليها قائلاً: "حوار هادي وطويل عن مشكلة معقدة جداً، بعيد عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات".

وتابع: "محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق... أتمنى إنه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي".

اما عن موعد إذاعة الحلقة، قال باسم: "أعتقد الحلقة حتتذاع بكرا".

يُذكر أن لقاء باسم يوسف وبيرس مورغان الاول نال إعجاب الكثير من المشاهدين حول العالم، حيث حققت الحلقة أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ برنامجه، وذكر في تغريدة سابقة عبر منصة "تويتر" أن الحلقة حصدت 15 مليون مشاهدة حتى الآن، ما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدةً في برنامجه "بيرس بدون رقابة".