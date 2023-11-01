فجر السعيد تطالب جميع الممثلات العربيات بالاعتزال والسبب؟



وقالت فجر السعيد انها ترى موهبة باميلا استثنائية واصفة إياها بالممثلة العبقرية ذات الأداء الاستثنائي الذي يدرس.

وعلقا عبر انستغرام: "باميلا الكيك.. شعاعها ضاوي.. واستطاعت أن تعطي دروسًا في التمثيل، وبينت أنها تفوقت على ممثلي العمل جميعهم، وجسدت دورًا من أصعب الأدوار التمثيلية، ويتوجب على الممثلات العربيات أن يتعلمن منها".



وأضافت فجر: "باميلا شعاعها ضاوي.. وكأن لا أحد يمثل غيرها بالمسلسل.. وعلى النجمات العربيات أن يشاهدنها ليتعلمن التمثيل بحركات وعضلات الوجه.. والنظرة".



وأوضحت أن الفنانات العربيات حاليًّا أمام مشكلة كبيرة، وهي وجود باميلا معهم، إذ إنها أثبتت عجزهن، ويعد نجاحها بمثابة إنذار لهن، معقبة: "باميلا أحرجت كل الممثلات.. يا أما يكون أدائكم مشابه.. يا أما اعتزلوا التمثيل".