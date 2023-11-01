آخر فيديو لـ جواهر الكويتية قبل وفاتها في المستشفى وهذا ما طلبته من متابعيها

من جهتها، كانت الاعلامية الكويتية مي العيدان اول من اعلن عن وفاة جواهر عبر منشور على "إنستغرام"، اذ نشرت صورتها الاخيرة من المستشفى، الى جانب صورة قديمة لها، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية، اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة".

وأضافت أن: "الراحلة بدأت رحلتها في العلاج من مرض السرطان منذ 4 سنوات في لندن دون حصولها على نتيجة، لتعود إلى الكويت وتقضي ما يقارب الشهر في إحدى مستشفياته حتى وفاتها."

وتمنت مي في نهاية منشورها الرحمة والمغفرة لجواهر، مضيفة: "اللهم اسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها واكرمها لنظر بوجهك، ادعولها فالدعاء رزق الميت".

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