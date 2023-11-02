هاني شاكر يخضع لعملية جراحية وهذا وضعه الصحي

وفي التفاصيل، نشر هاني شاكر صورة تجمعه بالطبيب الذي أشرف على حالته، وظهر فيها وهـو يرتدي الثوب المخصص للمرضى، بينما كان الطبيب يضع له لفافة طبية على يده.

والفنان المصري هاني شاكر على الصورة بالقول: "بعد إزالة كيس زلالي من منطـقة الكوع"، موجهاً الشـكر للطبيب وإدارة المستشـفى. وكتب: "شكر واجب لابني وحبيبي الأستاذ الدكتور إبراهيم الجنزوري، رئيس قسم العظام في مستشفى الجنزوري التخصصي. وشكر خـاص لإدارة المستشفى على رأسـها مديحة الجنزوري على حسن الاستقبال والرعاية الطبية الفائقة".