انجلينا جولي تعبر عن غضبها بسبب ما يحصل في غزة: تتحول إلى "مقبـ ـرة جماعية"

وفي التفاصيل، أبدت أنجلينا غضبها الشديد من الأحداث، وما آلت إليه الأمور من قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، فضلاً عن سقوط آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.ونشرت أنجلينا على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، صورة لحي من مخيم جباليا في قطاع غزة بعد تدميره، وكتبت عليها: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد أصبحت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".وقالت إن 40% من الأطفال أبرياء، وعائلات بأكملها تُقتل وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي، وتجريدهم من إنسانيتهم.