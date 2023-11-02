بعد إعلان مرضها.. ظهور نادر لسيلين ديون مع أولادها
ابتعدت النجمة الكندية سيلين ديون عن الإعلام منذ إعلان إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، إلَّا أنها لم تتوانَ عن تشجيع فريقها مونتريال كنديانز في المباراة التي جمعته بفريق فيغاس جولدن.
وفي التفاصيل، تواجدت سيلين في المباراة مع أبنائها من زوجها الراحل رينيه أنجيليل، وهم: رينيه تشارلز "22 عامًا"، والتوأم نيلسون وإيدي، البالغان من العمر 13 عامًا.
و أجرت سيلين وأبناؤها الثلاثة زيارة للاعبين في غرفة تغيير الملابس بعد انتهاء المباراة، وأعربت عن سعادتها للقاء مدرب الفريق مارتن سانت لويس، وقالت له: "إنه لشرف كبير أن ألتقي بك..كانت ليله لا تصدق."