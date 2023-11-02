بعد إعلان مرضها.. ظهور نادر لسيلين ديون مع أولادها

وفي التفاصيل، تواجدت سيلين في المباراة مع أبنائها من زوجها الراحل رينيه أنجيليل، وهم: رينيه تشارلز "22 عامًا"، والتوأم نيلسون وإيدي، البالغان من العمر 13 عامًا.

و أجرت سيلين وأبناؤها الثلاثة زيارة للاعبين في غرفة تغيير الملابس بعد انتهاء المباراة، وأعربت عن سعادتها للقاء مدرب الفريق مارتن سانت لويس، وقالت له: "إنه لشرف كبير أن ألتقي بك..كانت ليله لا تصدق."