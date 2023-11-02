وصية الراحلة جواهر إلى العلن.. هذا ما كشفته

وفي التفاصيل، أوصت الفنانة جواهر، وفق ما أدرجته إلهام عبر حسابها على "سناب شات"، بأنها لن تكون راضية حال إدراج صورة قديمة لها بشعرها.

وعلّقت إلهام الفضالة قائلة: "جواهر ارتدت حجابها كاملاً أول ما تعبت ودخلت العناية المركزة، وهي حاليًا، إن شاء الله، أخذها بصفحة نظيفة، ودخلت الغيبوبة بحجابها".

وتابعت: "كانت وصيتها أن النعي ما ينزل بصورة كاشفة فيها شعرها، ولن تكون راضية ولا أهلها سيكونون راضين لو تم إنزال صورة كاشفة فيها شعرها، وإذا نعيتموها انعوها بكلمات وليس بصورة، هي الآن في دار الحق عند رب العالمين، وتحمّلت الكثير".